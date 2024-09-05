صيني يشكو من السعال الشديد والسبب صرصور في القصبات الهوائية

وجد رجل يبلغ من العمر 58 عامًا من هاينان في الصين، نفسه مؤخرًا في مواجهة أسوأ الكوابيس عندما زحف صرصور داخل حلقه واستقر في قصبته الهوائية.

فبعد أيام من الانزعاج والسعال المستمر، سعى المريض إلى المساعدة من طب الجهاز التنفسي والعناية الحرجة في المستشفى التابع لجامعة هاينان الطبية. ووفقًا لموقع الأخبار الصيني "هيني نيوز" روى الرجل البالغ من العمر 58 عامًا أنه قبل ثلاثة أيام شعر بحشرة تزحف إلى أنفه أثناء نومه، مما تسبب في بدء السعال. ومع ذلك، نظرًا لأن السعال لم يكن شديدًا جدًا، لم يهتم كثيرا عندما استيقظ في اليوم التالي. إلا أنه بدأ لاحقًا يعاني من سعال مستمر وبلغم أصفر ورائحة كريهة ملحوظة في فمه، مما دفعه إلى طلب العلاج الطبي.

وعندما زار الرجل قسم الأذن والأنف والحنجرة، لم يتم العثور على أي جسم غريب في الجهاز التنفسي العلوي، مما يشير إلى أن الجسم الغريب ربما كان في الجهاز التنفسي السفلي، عالقًا في القصبة الهوائية.

وأبلغت كبيرة الأطباء المساعدين الدكتورة لين لينج الصحفيين أن مثل هذه الحالات من الأجسام الغريبة في الجهاز التنفسي نادرة، مشيرة أنها أجرت فحصًا للصدر على المريض، مما أدى إلى العثور على جسم غريب في الجهاز التنفسي لرئته اليمنى.

وقالت الطبيبة: "كان المريض غير مرتاح للغاية، لذلك أجرينا على الفور تنظير القصبات الهوائية قبل الجراحة لتقييم أي موانع". وفي اليوم التالي، تمكن الفريق الطبي من تحديد الجسم الموجود في الجهاز التنفسي بوضوح: كان صرصورا مغطى بالكثير من البلغم. وبعد شفط البلغم المحيط، تمكن الأطباء من رؤية الصرصور بالكامل وإخراجه بعد ثلاث محاولات. ثم قاموا بعدها بتنظيف المنطقة جيدًا، وبعد الجراحة، شعر المريض بتحسن كبير مع انخفاض السعال والبلغم الأصفر، مع بقاء رائحة خفيفة فقط.

وبعد خمسة أيام من العلاج، خرج المريض من المشفى.