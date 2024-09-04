«تيتانيك» تتحلل داخل مقبرتها في المحيط

أظهرت لقطات صُورت خلال رحلة استكشافية حديثة، أن السفينة «تيتانيك» تتحلل داخل مقبرتها بالمحيط، وأن قوس مقدمة السفينة الشهيرة من بين الأجزاء المتضررة.

وخُلِّدت الواجهة الأمامية للسفينة الفارهة من خلال فيلم «تيتانيك» للمخرج الشهير، جيمس كاميرون، عندما ظهر النجمان كيت وينسلت وليوناردو دي كابريو على المقدمة في مشهد لا يُنسى.

إلا أن قوس مقدمة السفينة فقد نحو 4.5 أمتار من سياجه، الذي يوجد الآن في قاع المحيط، بحسب ما قالته أخيراً شركة «آر إم إس تيتانيك»، المالكة لحطام السفينة الأكثر شهرة في العالم، في منشور لها على منصة «إكس». وهناك حالياً فجوة كبيرة على الجانب الأيسر من السفينة.

وخلال الرحلة الاستكشافية التي قامت بها الشركة المالكة في يوليو وأغسطس الماضيين، وهي الأولى للشركة منذ عام 2010، التقط أكثر من مليوني صورة للحطام.

يشار إلى أن الباخرة الفاخرة، التي تم الترويج لها عند تشغيلها بوصفها غير قابلة للغرق، تحطمت خلال رحلتها الأولى التي بدأت من مدينة ساوثهامتون الساحلية الإنجليزية وهي في طريقها إلى نيويورك عام 1912.

ولقي نحو 1500 شخص، من بين أكثر من 2200 شخص كانوا على متنها، حتفهم بعد اصطدام السفينة بجبل جليدي. وعثر على الحطام في عام 1985 جنوب شرق مقاطعة نيوفاوندلاند الكندية على عمق نحو 3800 متر.