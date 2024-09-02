برنامج «الأصايل» يعرض أسرار رياضة الهجن عبر «دبي ريسينغ»

أعلنت «دبي للإعلام» إطلاق الموسم الجديد من برنامج «الأصايل» الذي يبث عبر شاشة «دبي ريسينغ» التابعة لـ«دبي للإعلام»، ليواصل البرنامج مسيرته الناجحة، مكرّساً جماهيريته ومكانته مصدراً لكل ما يتعلق بسباقات الهجن التي تحظى باهتمام واسع في المجتمع الإماراتي. وسيطل البرنامج الذي تتزامن إطلالته مع انطلاق موسم سباقات الهجن 2024-2025، ويتناوب على تقديمه الزميلان محمد التميمي وإبراهيم محمدي، بحلة جديدة بالكامل، ما يعكس التزام «دبي للإعلام» بمتابعة الفعاليات والأحداث الرياضية كافة التي تشهدها دبي والإمارات والخليج، وتقديم تغطية إعلامية واسعة لها، ما يجسّد توجهاتها بأن تكون الأقرب إلى الجمهور.

ويمتاز الموسم الجديد من «الأصايل» الذي تنطلق أولى حلقاته غداً، بتنوع فقراته التي تواكب موسم سباقات الهجن في مختلف ميادين الدولة، خصوصاً تلك التي يستضيفها «ميدان المرموم» في دبي، ومن أهمها «المهرجان الختامي السنوي لسباقات الهجن العربية الأصيلة» الذي يُعدُّ من أبرز المهرجانات في عالم السباقات، وكذلك «مهرجان سمو ولي عهد دبي للهجن» إلى جانب سباقات الهجن والأحداث والفعاليات ذات العلاقة التي تقام على مستوى منطقة الخليج.

وستشهد حلقات الموسم الجديد من البرنامج استضافة نخبة من الضيوف والمحللين ممن يتمتعون بالخبرة والمعرفة في سباقات الهجن، ومن أبرزهم سهيل بن غراب الكتبي، وسالم بن حظيرم الكتبي، وحمد بن ظبيب الشامسي، وسالم بن خليفة البلوشي، وسيف بن مبارك الحبسي، حيث سيتولى ثلاثة خبراء في كل حلقة مهمة تحليل مجريات السباقات ونتائجها، وآخر أخبار اللجان والمنظمين وغيرها، ما يسهم في إثراء فقرات البرنامج الذي يتضمن أيضاً لقاءات حصرية مع ملاك الهجن والمضمرين والمشاركين، إضافة إلى تشكيلة واسعة من التقارير الميدانية والمواد الإخبارية التي يتولى إعدادها وتقديمها فريق عمل القناة وشبكة مراسلي «دبي للإعلام».

ولفت عبدالرحمن أمين، مدير إدارة القنوات الرياضية إلى حرص «دبي للإعلام» على مواكبة جميع الأحداث المتعلقة برياضة الهجن التي تقام في دبي والإمارات والخليج، وقال: «تشكل سباقات الهجن جزءاً من منظومة التراث الإماراتي، وتحظى بمكانة خاصة لدى أبناء المجتمع المحلي، وقد أفردت لها الإمارات مساحة واسعة، وأسست لها ميادين ومضامير متطورة، جعلت من الدولة نموذجاً عالمياً في تنظيم سباقات الهجن، وذلك بفضل دعم ورعاية القيادة الرشيدة التي أولت هذه الرياضة اهتماماً خاصاً، لارتباطها بالموروث الثقافي والرياضي المحلي»، وأضاف: «تسعى (دبي للإعلام) عبر برامجها وتغطياتها المتنوعة إلى إبراز هذه الرياضة وما تحظى به من اهتمام واسع في الإمارات والمنطقة من خلال تطوير المحتوى الإعلامي الخاص بها، وتقديمه بأساليب مختلفة، ما يسهم في تعزيز مكانتها وحضورها في الذاكرة المحلية».

من جانبه، أشار عبدالرزاق محمدي، مدير قناة «دبي ريسينغ» بالإنابة إلى أن «دبي للإعلام» أفردت عبر برنامج «الأصايل» ومواسمه المتعددة مساحة واسعة لسباقات الهجن وما تشهده من منافسات شيّقة وأجواء تراثية أصيلة، ما ساعد في تأسيس منصة إعلامية متخصصة بهذه الرياضة، تمتاز بقدرتها على إبراز دور دبي والإمارات في تشجيعها ونشرها وتطويرها، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.