200 من القيادات النسائية في مؤتمر «المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل»

يفتتح الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش بعد غد، مؤتمر «المرأة الإماراتية وصناعة المستقبل» الذي تنظمه وزارة التسامح والتعايش، برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، في إطار الاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية، وتأكيد الدور الريادي الذي تلعبه المرأة في المجتمع الإماراتي، كما يسلط الضوء على إنجازاتها المتميزة في مختلف المجالات. وتشارك في المؤتمر وزيرة دولة لريادة الأعمال علياء عبدالله المزروعي.

كما يضم المؤتمر جلستين رئيستين تتناول الأولى دور المرأة الإماراتية وإسهاماتها في صناعة مستقبل الإمارات، وتحمل عنوان «المرأة الإماراتية وإنجازات تقنية حديثة»، وتشارك فيها الدكتورة بشرى البلوشي، مديرة الحوكمة وإدارة المخاطر في مركز دبي للأمن الإلكتروني، ونجلاء أحمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال، والدكتورة أمنيات الهاجري المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة. أما الجلسة الثانية وتحمل عنوان «دور المرأة الإماراتية في تعزيز وترسيخ التماسك والتلاحم المجتمعي من خلال قيم التسامح والتعايش»، وتشارك فيها الدكتورة ليلى الهياس المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، وفاطمة الكعبي نائب رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وهناء الرستماني الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول.

ويشهد المؤتمر تكريم السيدات الأكثر تأثيراً في مسيرة المرأة الإماراتية، حيث يكرّم الشيخ نهيان بن مبارك، الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية، الأمين العام لمؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، ونورة خليفة السويدي الأمينة العامة للاتحاد النسائي العام، والعميد ركن عفراء سعيد الفلاسي قائد مدرسة خولة بنت الأزور العسكرية، إضافة إلى الرائدات الإماراتيات المشاركات في جلسات المؤتمر، وفارسات التسامح.

وقال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، إن الرعاية الكريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات) تمثل تحدياً لتحقيق أعلى درجات النجاح في تحقيق أهداف المؤتمر، لما لسموها من مكان ومكانة في نفوسنا جميعاً، كما أن رؤيتها لتمكين المرأة ستظل نبراساً يلهم العالم، وسيبقى دعمها هو حجر الأساس لانطلاق المرأة الإماراتية في مسيرتها الناجحة، مؤكداً أن جهود «أم الإمارات» - من أجل دعم وتعزيز حقوق المرأة، وتطوير قدراتها في مختلف المجالات - قد حققت ثمارها وشهد لها العالم أجمع، مشيراً إلى أن كل ما تقوم به سموها قائم على عقيدة راسخة بأن المجتمعات تحقق نجاحات أفضل عندما تمنح المرأة الفرصة لتوظيف ما لديها من معارف وقدرات لصالح مجتمعها ووطنها، مؤكداً أن جهود سموها شكلت الانطلاقة الحقيقية في المسيرة الطويلة في تاريخ المرأة الإماراتية نحو تحقيق مزيد من التمكين والإنجازات.

وأضاف الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات تحمل الكثير تجاه دعم المرأة وتمكينها في مختلف المجالات، مؤكداً أن الجهود التي يبذلها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتحقيق المساواة بين الجنسين، تجسدت كأوضح ما يكون في المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية اليوم في مجالات العمل كافة محلياً وعالمياً، مؤكداً أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية هو فرصة للاحتفاء بالإنجازات الرائدة التي حققتها المرأة في مختلف المجالات، وتقدير دورها الحيوي في بناء مستقبل الإمارات، مؤكداً أن تمكين المرأة ودعمها لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانتها على الساحة المحلية والدولية هو هدفنا جميعاً.