انهيار صخري كبير على طريق في منطقة عسير بالسعودية.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي “إكس” مقطع فيديو يرصد من خلاله انهيارًا صخريًا كبيرًا وقع بوادي عسلان على طريق محايل بحر أبو سكينة بمنطقة عسير في المملكة العربية السعودية، مما تسبب في إغلاق الطريق وتعطيل حركة المرور.

ورصد مقطع الفيديو الغبار الكثيف الناتج عن انهيار الصخور، والذي أدى إلى توقف المركبات، وتعطيل الطريق القادم من خميس البحر.

وتعمل الفرق المختصة حالياً على تفتيت الصخور، ورفعها لاستعادة الحركة الطبيعية للطريق.