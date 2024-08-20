القلب والأوعية الدموية أكثر مسببات الوفاة بألمانيا في 2023

حلّت أمراض القلب والأوعية الدموية في المرتبة الأولى بقائمة أكثر مسببات الوفاة في ألمانيا العام الماضي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن أمس، أن 33.9% من جميع الوفيات في ألمانيا العام الماضي كانت بسبب الإصابة بنوبة قلبية أو سكتة دماغية أو مرض مماثل. وأشار المكتب إلى أن 22.4% من حالات الوفاة كان سببها الإصابة بالسرطان.

ومع ذلك، تظهر الإحصاءات انخفاضاً في حالات الوفاة الناجمة عن هذين السببين مقارنة بالعام السابق، حيث تراجع عدد الوفيات بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 2.7%، كما انخفض عدد الوفيات بسبب السرطان بنسبة 0.5%. وللمرة الأولى منذ عام 2016 انخفض أيضاً إجمالي عدد الوفيات من 1.07 مليون حالة وفاة عام 2022 إلى 1.03 مليون حالة عام 2023 (تراجع بنسبة 3.6%). وكان أكثر من نصف النساء المتوفيات ونحو ثلث الرجال المتوفين يبلغون من العمر 85 عاماً أو أكثر.

وفي المقابل ارتفع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالإنفلونزا أو الالتهاب الرئوي بنسبة 13.1% إلى ما يقرب من 20 ألفاً و900 حالة، بعد زيادة بنسبة 30% في عام 2022. ووفقاً للبيانات، أنهى 10 آلاف و300 شخص حياتهم بالانتحار، وارتفع عدد الحالات هنا بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق. ووفقاً لمكتب الإحصاء الاتحادي، ترجع هذه الزيادة في المقام الأول إلى زيادة حالات الانتحار بين النساء (زيادة قدرها 8%)، بينما انخفض العدد قليلاً بين الرجال (تراجع قدره 0.3%). وكما كانت الحال في السنوات السابقة، شكّل الانتحار نسبة 1% من إجمالي حالات الوفاة.