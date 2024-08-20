أنشطة صيفية تعانق السماء على شواطئ دبي

بأنشطتها وفعالياتها الصيفية التي لا تتوقف باتت دبي رمزاً للمدينة الحيوية الحافلة بالأنشطة، ومن يزور شاطئها الشهير «كايت بيتش» سيختبر تجربة استثنائية من الأنشطة الرياضية المائية والشاطئية الموجهة لجميع أفراد العائلة. فهذا المكان المميز يوفر لزوّاره كل ما يرغبون فيه، فالباحث عن الهدوء والسكينة سيجد لنفسه فسحة من الجمال والراحة، ومن يرغب في اختبار قدراته ولياقته سيجد ما يكفي من الفعاليات التي يعانق بعضها السماء، مثل ركوب الأمواج بالطائرة الشراعية إذ بات هذا الشاطئ من العلامات الفارقة في هذا المجال. ولا تقتصر هذه الوجهة السياحية على أنشطتها بل هي وجهة لعشاق المأكولات بين المقاهي العالمية وعربات الطعام، إضافة إلى كونها واحدة من أشهر الوجهات الترفيهية للأطفال في دبي.