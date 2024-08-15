«ثلاجة الفريج».. يد دبي ممدودة دائماً للخير

تقدم الحملة المجتمعية الإنسانية (ثلاجة الفريج) رسائل إنسانية عدة تعبّر عن أصالة المجتمع الإماراتي، وتراحمه وتكافله وتسابق أفراده إلى فعل الخير، وتزرع تلك السيارات المجهزة - التي توزع المياه والعصائر الباردة والمثلجات على العمال خلال الصيف - الفرحة والإحساس العالي بالمسؤولية، وتعبّر عن جوهر دبي الإنساني وروح الأسرة الواحدة التي تميز مجتمع الإمارات.

الحملة التي تقام بالتعاون بين «فرجان دبي» ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، تستهدف نشر قيم العطاء والتراحم في المجتمع، وترك أثر طيب في نفوس شريحة العمال التي لا تمنعها الظروف المناخية، مهما كانت صعبة، من تأدية واجبها كعنصر فعال في ازدهار ورفاه دبي، كما تستقطب المبادرة متطوعين من المجتمع المحلي، ما يعزز التزام أبناء الأحياء السكنية في دبي بمسؤوليتهم المجتمعية، خصوصاً تجاه فئة العمال تقديراً لجهودهم وتفانيهم في عملهم، من أجل إسعادهم وإدخال السرور والبهجة إلى قلوبهم.