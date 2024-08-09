أسرع 8 مرات من أي طبيب .. أول عملية زراعة أسنان يجريها روبوت (فيديو)

في تطور مذهل في علم الجراحة بالذكاء الاصطناعي أجرى روبوت مستقل عملية جراحية كاملة على مريض بشري لأول مرة، أسرع بنحو ثماني مرات مما يمكن لطبيب أسنان بشري القيام به، بحسب ما نشره موقع New Atlas.

ويستخدم النظام، الذي بنته شركة Perceptive في بوسطن، ماسحًا ثلاثي الأبعاد محمولًا باليد، والذي يبني نموذجًا ثلاثي الأبعاد مفصلًا للفم، بما يشمل الأسنان واللثة وحتى الأعصاب تحت سطح السن، باستخدام التصوير المقطعي البصري، أو OCT، مما يؤدي إلى عدم استخدام الأشعة السينية الضارة في العملية، إذ إن OCT لا يستخدم أكثر من أشعة الضوء لبناء نماذجه الحجمية، والتي تخرج بدقة عالية، مع اكتشاف التجاويف تلقائيًا بمعدل دقة حوالي 90%.

وفي هذه المرحلة، يمكن لطبيب الأسنان (البشري) والمريض مناقشة ما يجب القيام به ولكن بمجرد اتخاذ هذه القرارات، يتولى جراح الأسنان الآلي الأمر. يخطط للعملية، ثم يمضي قدمًا ويفعلها.

ويشمل أول تخصص للآلة تحضير السن لتركيب التاج. وتزعم شركة Perceptive أن الإجراء، الذي يستغرق عادةً ساعتين، ويقسمه أطباء الأسنان عادةً إلى زيارتين، يمكن أن يقوم طبيب الأسنان الآلي بإنجازه في غضون 15 دقيقة تقريبًا.







