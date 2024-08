"السيارات الحوامل" ظاهرة غريبة في شوارع الصين (فيديو)

وثقت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية ظاهرة غريبة أثارت قلق مالكي السيارات، حيث ظهرت انتفاخات تشبه البالونات على هياكل السيارات المغلفة بالمادة العازلة لحماية الطلاء.

وأرجعت وسائل الإعلام الصينية هذه الظاهرة إلى الارتفاع القياسي في درجات الحرارة الذي تشهده البلاد مؤخرًا، مما أدى إلى انتفاخ هذه المادة العازلة وتشوهها.

وأطلق الصينيون على السيارات المتضررة لقب "السيارات الحوامل" بسبب شكل الانتفاخات.

وشارك أحد المستخدمين مقطع فيديو للعديد من هذه السيارات على وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب، "لا مزاح! السيارات المصنوعة في الصين (تحمل) عندما يكون الجو حارًا جدًا".

وبينما سخر البعض من "السيارات الصينية"، أشار آخرون إلى أنها في الواقع سيارات ألمانية في الصين، بينما رد طرف ثالث بالحديث عن مادة الحماية المزيفة.

وحسب "سكاي نيوز" أشارت التقارير إلى أن درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها الصين حاليا، كشفت عن انتشار استخدام مادة رخيصةومزيفة لحماية طلاء السيارات في السوق الصينية، حيث لم تتأثر السيارات المغلفة بحماية أصلية بهذه المشكلة.

🇨🇳 Due to the record-high temperatures in China these days, paint protection films on vehicles have been expanding, leading people to nickname them 'pregnant cars' 😅

pic.twitter.com/LwcRW5IPiu