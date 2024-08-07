ديفيد لينش بعد تشخيص إصابته بـ «انتفاخ الرئة»: أدفع ثمن التدخين

أكد المخرج الأميركي ديفيد لينش، أنه «لن يعتزل أبداً»، وذلك بعد أن كشف عن تشخيص إصابته بمرض «انتفاخ الرئة»، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، أمس.

وكتب لينش (78 عاماً) في منشور له على منصة «إكس»، أنه أصيب بهذا المرض بعد سنوات من التدخين، ولكنه أقلع عنه منذ عامين.

يُشار إلى أن «انتفاخ الرئة» هو أحد أشكال مرض «الانسداد الرئوي المزمن»، الذي يحدث نتيجة لتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين، بحسب ما ورد على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية.

وكتب لينش: «سيداتي وسادتي، نعم، أنا أعاني انتفاخ الرئة بسبب أعوام عديدة من التدخين.. يجب أن أقول إنني استمتعت بالتدخين كثيراً، كما أنني أحب التبغ، ولكن هناك ثمن يجب أن أدفعه مقابل هذه المتعة، والثمن بالنسبة لي هو انتفاخ الرئة».

وأضاف: «لقد أقلعت عن التدخين منذ أكثر من عامين، وقد أجريت العديد من الفحوص أخيراً، والنبأ السار هو أنني في حالة ممتازة، باستثناء إصابتي بانتفاخ الرئة».

وتابع: «أنا سعيد للغاية ولن أعتزل أبداً. أريدكم جميعاً أن تعلموا أنني أقدر جداً اهتمامكم.. مع حبي، ديفيد».