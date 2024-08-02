لصوص في أمريكا مختصون بسرقة لحم الستيك فقط

يئس صاحب مطعم لحوم من محاولات السرقة العنيفة التي يتعرض لها مطعمه، والتي كانت تستهدف فقط شرائح اللحم دون أي شيء آخر، مما تسبب في توقفه عن العمل.

وجرت المحاولة الأخيرة للسرقة في 20 يوليو حوالي الساعة 5:12 صباحًا، حيث أكد ضباط من إدارة شرطة دنفر إنهم استجابوا لتقرير عن سرقة مطعم Columbine Steak House & Lounge. والذي يقع بالقرب من حي بارنوم في المدينة على بعد حوالي 4 أميال جنوب غرب وسط مدينة دنفر (الولايات المتحدة).

وأخبرت إيرين أبيرجيس، إحدى مالكي المطعم، صحيفة USA TODAY يوم الخميس أنه أثناء السرقة، صدم اللصوص المطعم بشاحنة للدخول وتسببوا في أضرار جسيمة للمتجر. وقالت أبيرجيس: "إنها المرة الثالثة بالفعل، لكن هذه المرة تسببوا في الكثير من الأضرار. لقد أخرجوا شرائح اللحم من الثلاجة وغادروا". وأضافت المالكة أن اللصوص كان باستطاعتهم سرقة الخمور والنبيذ أو العبث بماكينة الصرف الآلي ولكنهم أخذوا شرائح اللحم فقط. وأجبر الحادث الأخير مطعم شرائح اللحم على إغلاق أبوابه مؤقتًا.

وأكدت الشرطة لصحيفة USA TODAY أن الاقتحام يمثل ثالث عملية سطو على مدار العامين الماضيين حيث اقتحم المشتبه بهم المطعم وسرقوا اللحوم فقط. وقالت أبيرجيس: "في المرتين الأوليين، اقتحموا الباب بعتلة. هذه المرة قرروا الرجوع للخلف بشاحنتهم - ضربوها ست أو سبع مرات وهدموا الجدار بالكامل". وقالت أبيرجيس إن لقطات المراقبة من المطعم تُظهر شاحنة تصطدم بجانب مطعم شرائح اللحم مما تسبب في انطلاق إنذاره. وقالت إن الاقتحام تسبب في كسر أنابيب المياه وخطوط الغاز.

وذكرت أبيرجيس إن المشتبه بهم سرقوا شرائح لحم البورترهاوس وشرائح لحم تي بون وبعض شرائح لحم الخنزير بقيمة حوالي 1900 دولار.

وأخبرت الشرطة صحيفة USA TODAY أن السرقتين السابقتين تم الإبلاغ عنهما في 3 ديسمبر 2022 و25 مايو 2022.

وقالت الشرطة يوم الخميس إنه لم يتم إلقاء القبض على أحد في القضية التي لا تزال قيد التحقيق. وكان المطعم تم افتتاحه في عام 1961.