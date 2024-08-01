«بطاقتي التطوعية» تنشر ثقافة العطاء بين الناشئة

لتوجيه طاقات الشباب والنشء والأطفال نحو العمل التطوعي، نظمت بلدية الحمرية ورشة بعنوان «بطاقتي التطوعية»، ضمن فعاليات الأسبوع الختامي لصيف الشارقة الذي يحمل عنوان «أنا متطوع»، بمشاركة منتسبي النشاط الصيفي في الحمرية من مختلف الفئات العمرية.

وخلال الورشة صمم المشاركون بطاقات كرتونية تعكس اهتماماتهم بالتطوع، تضمنت كتابة اسم المتطوع والمجال الذي يرغب في الإسهام فيه مستقبلاً، إضافة إلى تلوين البطاقة بما يتناسب مع رؤية المشاركين الشخصية، ويعزز الولاء والانتماء للوطن.

وقالت مقدمتا الورشة شيخة جمال الشامسي وحنان علي الشامسي، من إدارة التفاعل المؤسسي في بلدية الحمرية، إن «التطوع أكثر من مجرد عمل إنساني، إذ يعد ثقافة مجتمعية تعزز التلاحم والتآخي بين أفراد المجتمع، وتدعم التنمية المستدامة». وأكدتا أن التطوع يعكس النضج الاجتماعي والثقافي للمجتمع، ويشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمع متكافل ومزدهر.

وأضافتا: «تسعى الورشة إلى نشر ثقافة التطوع والعطاء بين منتسبي البرنامج الصيفي في نادي الحمرية، وغرس روح المسؤولية المجتمعية في نفوسهم، وتعزيز مفاهيم العمل التطوعي لديهم، فضلاً عن الولاء والانتماء للوطن، وترسيخ قيم المبادرة في العمل الخيري».