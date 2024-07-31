«عالم مدهش» يحفز أجيال المستقبل بتجارب شيقة

يستضيف «عالم مدهش»، إحدى أكبر الوجهات الترفيهية والتثقيفية الداخلية التي تقام سنوياً خلال فصل الصيف، 95 ورشة عمل هذا العام، بهدف توفير تجارب ملهمة لأجيال المستقبل في إطار الاحتفال بمرور 25 عاماً على انطلاقة شخصية مدهش.

وتُعدُّ ورش العمل، التي تنظم بالشراكة مع مختلف الجهات الحكومية في دبي، جزءاً من برنامج حافل بالأنشطة الترفيهية والتثقيفية والتجارب الشيقة التي تقام داخل مركز دبي التجاري العالمي في القاعات من 3 إلى 8 يومياً.

ويقام عالم مدهش، الذي يُعدُّ إحدى أبرز فعاليات مفاجآت صيف دبي، بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة و«دي إكس بي لايف»، ذراع تقديم خدمات تنظيم وإدارة الفعاليات المتكاملة في مركز دبي التجاري العالمي.

وتسلّط الشخصيتان المحبوبتان «مدهش» و«دانة»، الضوء على عدد من القضايا المهمة هذا الصيف في برنامج ممتع وترفيهي الذي يقدم منهاجاً عملياً وتثقيفياً، يهدف إلى تحفيز الفضول، وتعزيز تجارب التعلم الغنية لدى الجميع.

وتتطرق ورش العمل إلى مجموعة من الموضوعات، مثل: الإسعافات الأولية، والسلامة، والاستدامة، وإعادة التدوير، والعادات الصحية، وغيرها الكثير، وتقدم أنشطة ذات طابع تثقيفي لجميع أفراد العائلة.