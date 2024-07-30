علماء روس يخططون للنزول إلى بحيرة مخفية تحت الجليد

أعلن مدير معهد بحوث القطب الشمالي والقطب الجنوبي، ألكسندر ماكاروف، أن العلماء يعملون على ابتكار تقنية تسمح لهم بالنزول إلى بحيرة فوستوك المخفية تحت جليد القطب الجنوبي، التي تُعد أكبر حوض مائي تحت الجليد على الأرض، وتبلغ مساحتها نحو 16 ألف كيلومتر مربع، ويصل عمقها إلى 1.2 ألف متر.

وأضاف ماكاروف، لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، أمس: «عملية النزول إلى البحيرة ستكون الأولى في التاريخ. وعلينا ابتكار تكنولوجيا تسمح لنا بالنزول إلى البحيرة المخفية تحت الغطاء الجليدي في القارة القطبية الجنوبية لملايين السنين، دون الإضرار بنظامها البيئي الفريد. وستكون دراسة البحيرة ورواسب قاعها مهمة العلماء الروس خلال العقدين المقبلين». وأسس العلماء الروس في يناير الماضي مجمعاً شتوياً جديداً في محطة فوستوك وسط القارة القطبية الجنوبية، ومن المفترض أن يصبح موقعاً لمشاريع علمية كبرى، بما في ذلك دراسة بحيرة فوستوك تحت الجليد.