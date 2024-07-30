ديانا كرزون مجدداً في «جرش».. بإطلالة زهرية

أطلت النجمة الأردنية ديانا كرزون بحلة مختلفة في ظهورها الثاني هذا العام في مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الـ38، بعد أن كانت قد شاركت في حفل افتتاح المهرجان.

وبفستان زهري، أطلت ديانا كرزون خلال حفلها الثاني، مقدمة مجموعة من الأعمال كمزيج من أغانيها الخاصة وأغاني التراث الأردني والفلسطيني.

وكانت مغامرة ديانا الناجحة هي قبولها بأن تشارك في التجربة الفنية التي قدمها المهرجان لجمهوره هذا العام من خلال استضافة فريق برنامج «غنيلي تغنيلك» الشهير الذي قدمه قبل 10 سنوات الفنان السوري علي الديك والمذيعة اللبنانية غريس الريس، وقُدم على الهواء مباشرة من المسرح من خلال استضافة ديانا كرزون.

وخلال الحوار أكدت ديانا أهمية إعلان التضامن مع أهالي قطاع غزة، باعتبار أن الغناء لأهل فلسطين مقاومة.

ووعدها علي الديك بلحن لأغنية تشبه فلكلور بلاد الشام.

وخلال الحفل قدمت ديانا مجموعة من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، ورددها معها، من بينها: «راسك بالعالي»، و«الشعب البطل»، و«هدي يا بحر»، و«حنا كبار البلد»، وختمت سهرتها بأغنية «هيلا يا أردنية».

. المطربة ختمت سهرتها بأغنية «هيلا يا أردنية».