أميركي عاد إلى الحياة .. يروي ما شاهده خلال 45 دقيقة من وفاته

كشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية بأن أمريكياً توفي لمدة 45 دقيقة سريرياً، تحدث بعد عودته إلى الحياة عما رآه في العالم الآخر.

وقال فنست تولمان إنه تم إنعاشه من قبل أحد الأطباء، بعد أن توفي رسميا لمدة 45 دقيقة، وقضى الأيام الثلاثة التالية في غيبوبة.

وتحدث تولمان الذي أعلن عن وفاته بعد تناول جرعة زائدة من مكمل غذائي لبناء الجسم، لبرنامج Coming Home على "يوتيوب" عما رآه بعد وفاته، وقال إنه شاهد المسعفين الذين قرروا أنه لا يمكن إنقاذه ووضعوه في كيس أسود للجثث.

وأضاف أنه كان قادراً على إلقاء نظرة إلى العالم الأخر، بعد تعرضه لتجربة موت مؤلمة.

وزعم الرجل أن المسعفين حاولوا إنعاشه ولم ينجحوا في ذلك، ثم وضعوه في كيس الجثث وشرعوا في نقله إلى المستشفى. مضيفا أنه شاهد كل شيء، كما لو كان ذلك في فيلم سينمائي. كما أنه بدأ يرى كل ما فعله من الأشياء السيئة حتى عندما كان طفلا صغيرا.