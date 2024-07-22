الفهيدي.. رحلة مدهشة بين زمنين

يأخذ حي الفهيدي التاريخي في دبي، زواره برحلة مشوقة عبر الزمن، إلى بدايات حكاية مدينة أدهشت العالم. إنها رحلة استثنائية إلى منتصف القرن الـ19، وبنظرة بسيطة يمكن للزائر رؤية التطوّر العمراني وأحدث ما وصل إليه العالم. هي رحلة مدهشة بين زمنين، من قلب دبي القديمة، إلى ناطحات السحاب الأعلى في العالم، ينبض الحي بالعديد من المباني التراثية، المشيدة باستخدام مواد تقليدية، كالجذوع وسعف النخيل وخشب الساج والجص والحجر المرجاني. لعب «حي الفهيدي» قديماً دوراً مهماً في إدارة علاقات الإمارة التجارية العالمية، بحكم موقعه الاستراتيجي على خور دبي، أما في يومنا هذا، تستغل مبانيه في احتضان الأنشطة الثقافية والفنية، ويُعدُّ وجهة سياحية تحتضن مواهب الشباب، وتستقطب الشركات الناشئة في القطاع الثقافي.