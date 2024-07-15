إصابة الضحية بـ "الحكّة الشديدة" ..أسلوب جديد للسرقة في الهند

طورت عصابات السرقة الشخصية وسائلها في الهند كما يبدو، مضيفة لحيلها مسحوق الحكة الجلدية، الذي يرشون به الضحايا خلسة، قبل أن يسرقوا أغراضهم أثناء انشغالهم بما طرأ عليهم فجأة.

وأظهرت مقاطع فيديو متعددة انتشار الحيلة واستخدامها بنجاح على ضحايا كثر وفقا لما نشرت صحيفة "ديلي ميل" .

وتُظهر لقطات أحد الفيديوهات أفرادا من عصابة خوجلي، المعروفة أيضًا باسم "عصابة الحكة"، في سادار بازار، دلهي، الهند، بعد استهدافهم رجلا يحمل حقيبة، استهدفته العصابة، وهو يدخل أحد المتاجر. ويستنجد الرجل بصاحبة المتجر ليدخل الحمام بعدما داهمته الحكة المفاجئة تاركا حقيبته في الخارج، ليدخل أعضاء العصابة المتجر، ويوهمون صاحبته بالتسوق قبل أن يخطف أحدهم الحقيبة ويغادر بسرعة.

وفي مقطع فيديو آخر يظهر رجل بجوار سيارته في طريق مزدحم، وقد أصابته الحكة الشديدة فجأة لدرجة أنه وضع أغراضه أرضا لينزع قميصه ويحك جميع أنحاء جسده، فيما يحوم أعضاء العصابة في مكان قريب، ليقوموا بسرقة حقيبة الضحية من تحت أنفه مباشرة، وبحلول الوقت الذي تتوقف فيه الحكة، ينظر الضحية حوله مذعورًا فيدرك أن حقيبته قد سرقت.

ووفقا للصحيفة تحقق شرطة دلهي في تلك الجرائم وتحث الجمهور على الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.