سياسي كوري جنوبي يحمل النساء مسؤولية ارتفاع نسبة الانتحار بين الرجال

تعرض أحد السياسيين في كوريا الجنوبية لانتقادات بسبب إدلائه بتعليقات مثيرة للجدل ربط فيها بين ارتفاع حالات انتحار الذكور ودور المرأة "المهيمن" بشكل متزايد في المجتمع.

وفي تقرير، قال عضو مجلس مدينة سيول، كيم كي داك، إن زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة على مر السنين جعلت من الصعب على الرجال الحصول على وظائف والعثور على النساء اللاتي يرغبون في الزواج بهن. وقال إن البلاد "بدأت مؤخراً في التحول إلى مجتمع تهيمن عليه الإناث" وأن هذا قد "يكون مسؤولاً جزئياً عن زيادة محاولات الانتحار بين الذكور".

وتتميز كوريا الجنوبية بواحد من أعلى معدلات الانتحار بين الدول الغنية في العالم، ولكن لديها أيضًا أحد أسوأ السجلات فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين. وتم انتقاد تعليقات المستشار كيم باعتبارها الأحدث في سلسلة من التصريحات البعيدة عن الواقع التي أدلى بها السياسيون الذكور.

وتوصل المستشار كيم، من الحزب الديمقراطي، إلى تقييمه عند تحليل البيانات المتعلقة بعدد محاولات الانتحار التي تمت على الجسور على طول نهر هان في سيول.

وأظهر التقرير المنشور على الموقع الرسمي لمجلس المدينة، أن عدد محاولات الانتحار على طول النهر ارتفع من 430 في عام 2018 إلى 1035 في عام 2023، كما ارتفعت نسبة أولئك الذين يحاولون الانتحار من الرجال من 67%. إلى 77%.

وأعرب خبراء منع الانتحار عن قلقهم بشأن تقرير كيم. وقال سونغ إن هان، أستاذ الصحة العقلية في جامعة يونسي في سيول، لبي بي سي: "إنه أمر خطير وغير حكيم تقديم مثل هذه الادعاءات دون أدلة كافية".

وأشار إلى أن عدد الرجال الذين ينتحرون على مستوى العالم أكبر من عدد النساء. في العديد من البلدان، بما في ذلك المملكة المتحدة، حيث يعد الانتحار أكبر قاتل للرجال تحت سن الخمسين.

ومع ذلك، قال البروفيسور سونج إن الأسباب الكامنة وراء الارتفاع الحاد في عدد الرجال الذين يحاولون الانتحار في سيول تحتاج إلى دراسة علمية، مضيفًا أنه "من المؤسف للغاية" أن عضو المجلس قد تحدث عن الصراع بين الجنسين.