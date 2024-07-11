مراكز تسوق دبي مضمار لـ 173 سباقاً للجري

نظم مجلس دبي الرياضي 173 سباقاً للجري والمشي داخل كبرى مراكز التسوق في دبي خلال 15 عاماً منذ إطلاق المجلس هذه المبادرة الرائدة، التي تهدف إلى نشر رياضة الجري، وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من المساحات الكبيرة داخل مراكز التسوق الشهيرة في دبي.

وحققت المبادرة انتشاراً واسعاً بما تجلبه من فوائد عديدة على صحة وأفراد المجتمع وسعادتهم، وتعزز علاقة الربط بينهم وبين مراكز التسوق، وأيضاً لما تشكله من إضافة على مستوى جودة الحياة وصحة أفراد المجتمع من مختلف الأعمار والجنسيات.

وفي إطار استدامة هذه المبادرة، تستضيف مراكز التسوق بدبي، خلال يوليو الجاري وأغسطس المقبل، مجموعة من السباقات من هذا النوع، مثل سباق فيتزي للجري في مركز الواحة، وسباق دراغون مارت للجري بمركز «سوق التنين 2»، وسباق مركز دبي هيلز للتسوق، وسباق إرادة في مردف سيتي سنتر، وسباق مدينة وافي للجري الصيفي، الذي يقام في مركز وافي للتسوق.

. المبادرة تهدف إلى نشر رياضة الجري، وتشجيع أفراد المجتمع على الاستفادة من المساحات الكبيرة داخل مراكز التسوق الشهيرة في دبي.