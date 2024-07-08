سخرية واسعة من برنامج للطبخ على "نتفليكس" تقدمه ميغان زوجة هاري

طالت انتقادات وسخرية واسعة، برنامج ميغان ماركل الجديد على "نتفليكس"، والذي يركز على المطبخ والترفيه والصداقة.

وسخر نقاد، وفق صحيفة "ميرور" البريطانية، من برنامج ميغان ماركل، ووصفه البعض بالمروع.

والبرنامج، الذي لم يتم تسميته بعد، يُعد جزءًا من صفقة لمدة 5 سنوات بقيمة 100 مليون دولار تجمع ميغان والأمير هاري مع عملاق البث نتفليكس.

وتم تصوير العرض في موقعين على الأقل، الأول هو متجر زهور راق خارج بلدة مونتيسيتو في كاليفورنيا، والثاني في منزل فخم بقيمة 5 ملايين دولار، على بعد أميال قليلة من القصر الذي تبلغ قيمته 11 مليون دولار، والذي تشاركه ميغان مع الأمير هاري وأطفالهما، ومن المتوقع أن يضم المسلسل الجديد بعض الأسماء المعروفة من عالم الطهي، بما في ذلك مايكل ستيد، الذي ساعد في إنشاء برنامج Parts Unknown، الحائز على جائزة إيمي للمخرج أنتوني بوردان.

وعلى الرغم من أن العرض لم يصل إلى موقع البث حتى الآن، إلا أن هناك بالفعل تكهنات من أن صفقة الزوجين باهظة الثمن مع نتفليكس، قد لا يتم تجديدها عندما تنتهي، وإذا حدث هذا، فسيكون هذا هو الأحدث في سلسلة طويلة من المشاريع الفاشلة للزوجين، وفق نقاد.

وتهكمت مقدمة برنامج Sky News ريتا بناهي، على البرنامج، قائلة: "إنه يبدو فظيعاً، هذا البرنامج الذي لم يتلق عنوانًا رسميًا أو تاريخًا للعرض، كجزء من صفقة بقيمة 100 مليون دولار".

وبالتزامن، تكهن مستشار العلاقات العامة والمعلق الملكي، ريتشارد فيتزويليامز، بأن الزوجين الملكيين قد يكونا "في ورطة مالية"، إذا سحبت نتفليكس التمويل، وفق تعبيره.