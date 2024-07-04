%100 من دبي.. أول علامة إماراتية لأزياء الأطفال تزين «هارودز»

بدعم من هيئة الثقافة والفنون بدبي (دبي للثقافة)، أطلقت المصممة الإماراتية شذى عيسى، تشكيلتها الجديدة لأزياء الأطفال «شذى عيسى كيدز»، أول علامة تجارية محلية تعرض منتجاتها في «هارودز» المتجر الشهير الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً له، ويأتي ذلك في إطار التزامات الهيئة الهادفة إلى الاستثمار في الطاقات والكفاءات المواطنة، وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وبفضل تفرد تصاميمها، تمكنت المصممة شذى عيسى من الحصول على ركن خاص في غرفة العلامات التجارية الفاخرة بالطابق الرابع من المتجر، تعرض فيه أحدث تشكيلات علامتها التجارية التي تتضمن مجموعة تصاميم مبتكرة مستلهمة من قصص الأطفال الخيالية وألعاب الصغار وأحلامهم.

وزارت المدير العام لهيئة دبي للثقافة والفنون (دبي للثقافة) هالة بدري، متجر شذى عيسى في هارودز، ونشرت الزيارة على «إنستغرام» تعبيراً عن مدى فخرها بالعلامة الإماراتية «شذى عيسى» ووصولها إلى العالمية.

وأشارت مديرة إدارة المشاريع والفعاليات في «دبي للثقافة» خلود خوري، إلى اهتمام الهيئة بتطوير قدرات المبدعين والمصممين، وتحفيزهم على تنمية مهاراتهم المختلفة، وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم المهنية. وقالت: «أثبت المصمم الإماراتي قدرته على الابتكار، وتقديم أفكار متميزة، وتأسيس مشاريع ناجحة تفتح آفاقاً واسعة أمامه، وتشجعه على التعبير عن أفكاره وطموحاته، ما مكنه من تجاوز النطاق المحلي، وهو ما يسهم في التعريف بجوهر هويتنا الثقافية المحلية، ويبرز قوة وتنافسية قطاع التصميم في دبي، وما يتمتع به من إمكانات كبيرة قادرة على الارتقاء به نحو مستويات جديدة».

وعبّرت المصممة شذى عيسى عن سعادتها بدعم «دبي للثقافة» لعلامتها التجارية. وقالت: «يمثل هذا بالنسبة لي محطة استثنائية لتمثيل نفسي وعلامتي وإلهامي، والأهم من ذلك دبي. لقد عززت الهيئة وجودي مصممة أزياء إماراتية، من خلال هذه المبادرة الرائدة لعرض العلامة التجارية في هارودز لندن. يمثل هذا الإنجاز ليس انتصاراً لعلامة أزياء الأطفال الخاصة بي فحسب، بل شهادة على قدرة دبي بأكملها على تقديم صورة إيجابية للمواهب الإماراتية الشابة»، منوهةً بأن وجود علامتها التجارية «شذى عيسى كيدز» في متجر «هارودز» يمثل خطوة فارقة في مسيرتها المهنية، ولافتة إلى أن كل القطع يتم تصميمها وإنتاجها في دبي، ما يعكس قدرات وتطور صناعة الأزياء فيها.

يذكر أن المصممة شذى عيسى كانت قد استلهمت فكرة علامتها التجارية من خلال ابنتيها حصة وهند، حيث كانت تسعى إلى توفير أزياء تجمع بين الأناقة والمرح لهما، وفي الوقت نفسه تعبر عن أحلام الأطفال وحيويتهم، وتتميز التشكيلة الجديدة بألوانها الهادئة وتفاصيلها المميزة، وأقمشتها الفاخرة التي تجمع بين التول والحرير والأورغانزا، والمزينة بزخارف من التطريز اليدوي والخرز والخيوط الدقيقة مصنوعة يدوياً في دبي.

تم تصميم المساحة في هارودز بعناية بوساطة شذى نفسها، بهدف خلق جو يذكر بحفلة عيد ميلاد ممتعة. هنا يتم دعوة الأطفال للعب ويقومون بارتداء الدمى بفساتين جميلة تشبه تلك المتاحة لهم. بالإضافة إلى ذلك، يعرض المسرح التفاعلي رسومات للفساتين في إعدادات مختلفة ما يسمح للأطفال بالانغماس في بيئة خيالية والاستمتاع باللعب الجماعي، حينما تنشغل الأم بشراء القطع لبناتها لتصنع لهما تلك العالم المرح التي تستهدف العلامة خلقها للبنات.