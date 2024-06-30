لجأت اليها للقراءة بسبب انقطاع الكهرباء.. وفاة فتاة اختناقاً من مكيّف السيارة

توفيت فتاة مصرية اختناقا إثر استنشاق غاز أول أكسيد الكربون، داخل إحدى السيارات بمحافظة المنوفية المصرية، حيث لجأت لها هربا من الحر الشديد بسبب انقطاع الكهرباء في منزلها.

وشارك مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي الواقعة التي أثارت جدلًا واسعًا، بعد أن حاولت الفتاة الهروب من انقطاع الكهرباء للمذاكرة لامتحانات الثانوية العامة، ولكنها توفيت مُختنقة داخل السيارة.

ونعى عدد من المقربين وأهالي المحافظة الطالبة، وكتبوا: "إنا الله وإنا إليه راجعون.. ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته". وكتب أحد أقاربها "لحقت بوالدها الذي توفي منذ فترة قريبة، كانت الأقرب لوالدها".

وقال استشاري الأمراض الصدرية، الدكتور محمود محسن في مداخلة هاتفية ببرنامج "كلام الناس"، عبر شاشة MBC مصر، مساء أمس، إن تكييف السيارة يطلق بعض الغازات مثل أول أكسيد الكربون أو ثاني أكسيد الكربون. وأوضح أن هذه الغازات تدخل إلى السيارة خلال توقفها عبر فتحات التكييف بنسبة كبيرة، وعلى العكس تكون النسب قليلة مع تحرك السيارة.

وأضاف أن غلق السيارة يؤدي إلى تعرض الشخص لنسب غازات بجرعات عالية، موضحا أن أول أكسيد الكربون من الغازات الخطيرة جدًا، وليس له لون أو رائحة.

وأشار إلى أنه في خلال 45-60 دقيقة يبدأ الشخص داخل السيارة بأعراض الاختناق، موضحًا أن الأعراض تبدأ بصداع وإعياء.

وناشد استشاري الأمراض الصدرية، المواطنين بعدم الجلوس داخل السيارات المغلقة مع تشغيل التكييف لفترات طويلة تتخطى 45-60 دقيقة.