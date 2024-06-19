جولات فرح في أرض السعادة

شهدت دبي مدينة السعادة نشاطاً سياحياً شعبياً لافتاً في أيام العيد، حيث اكتست الإمارة حلة سعادة وفعاليات انتشرت في أحياء ومواقع الجذب السياحية الكثيرة والمتنوعة، وعلى مدى أيام العيد، تداولت منصات التواصل الاجتماعي، الكثير من المقاطع التي وثقت توافد الآلاف لقضاء أوقاتهم وعطلتهم في «دبي مول»، أكبر مركز تسوق في العالم من حيث المساحة الإجمالية.

وتحظى هذه الوجهة بشعبية لا تنقطع من المقيمين والسياح الذين يتوافدون إلى هذا المكان الذي تحول على مدى الأيام الماضية إلى مساحة لجولات الفرح بين فرق تراثية وعروض حية، أخذت الجمهور في رحلة إلى تراث الإمارات الفريد والضارب في القِدم.