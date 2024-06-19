متحف المستقبل يروي حكاية العالم بعد 50 سنة

يقع متحف المستقبل على شارع الشيخ زايد ويُعدُّ أحد أشهر المعالم في دبي الذي أنشأته «مؤسسة دبي للمستقبل» لاستشراف ما ستؤول إليه مسيرة التطور في العقود المقبلة اعتماداً على العلوم والتكنولوجيا.

يجمع المتحف، الذي افتتح في فبراير 2022، بين المعارض التقليدية والتفاعلية والمناطق ذات المفاهيم المختلفة، كما يُشكل المقر الرئيس لمبادرة «نوابغ العرب» التي تعمل على إيجاد 1000 موهبة عربية استثنائية في مختلف المجالات.

ويقدم هذا المعلم المميز لزواره لمحة عن مستقبل العالم بعد 50 سنة، ويُسهم في تعزيز الاقتصاد العالمي من خلال استعراض حلول الجيل التالي التي تشمل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، وقدرتها على تحسين حياة البشر.

صمّم المهندس المعماري شون كيلا متحف المستقبل الذي يجسّد رؤية دبي للمستقبل، ويتميّز بهيكله الرائع المصنوع من الفولاذ والزجاج، وقد أدرجته «ناشيونال جيوغرافيك» على قائمة أروع 14 متحفاً في العالم.

ووضع الفنان الإماراتي مطر بن لاحج تصميم المتحف الخارجي على شكل أبيات شعرية كتبها صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وتنقسم التجربة الرئيسة في المتحف إلى خمسة أقسام رئيسة هي: محطة الفضاء المدارية - أمل، لاختبار الحياة في المحطة الفضائية على ارتفاع 600 ألف كلم عن سطح الأرض، ومختبر إعادة تأهيل الطبيعة، وتجربة «الواحة» لمحاكاة الحواس، ومعرض «المستقبل اليوم»، إضافة إلى منطقة «أبطال المستقبل».

وتم تصميم كل طابق من طوابق المتحف بطريقة تفاعلية حديثة، وتشمل الموضوعات التي يتم التركيز عليها: مستقبل السفر عبر الفضاء، والتغيّر المناخي والبيئة، والصحة.

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