فنلندي متهم بجرائم تحرش بحق مئات الأطفال عبر الانترنت

أعلنت الشرطة الفنلندية الثلاثاء الاشتباه بارتكاب رجل فنلندي جرائم تحرش في حق أكثر من مئتي طفل عبر منصة «أوميغل» للدردشة بالفيديو وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.

ويُشتبه في أن الرجل تواصل من خلال الدردشة عبر الفيديو، «مع أكثر من مئتي قاصر» تتراوح أعمارهم بين 6 و15 عاماً في مختلف أنحاء فنلندا، ومعظمهم من الفتيات، وكان يطلب منهنّ القيام باعمال «غير محتشمة» أمام كاميرا الويب.

والرجل الثلاثيني الذي لم تُكشَف هويته، محتجز منذ ابريل بتهمة ارتكاب اعتداءات جسيمة على الأطفال واستغلالهم واستمالتهم.

وأشارت الشرطة إلى أنّ اتصالاته الأولية مع الضحايا المزعومين كانت تتم عبر موقع «أوميغل»، وتستمر في بعض الحالات، عبر منصات تواصل اجتماعي أخرى.

ولأنّ الأطفال كانوا قادرين على استخدام موقع «أوميغل» بأسماء مجهولة في ذلك الوقت، تواجه الشرطة صعوبة من أجل التعرف عليهم.

وقال كبير المحققين بيتري لامبو من قسم شرطة جنوب غرب فنلندا «لا يزال هناك 177 ضحية مجهولة الهوية».