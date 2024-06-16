«ميتا» تؤجل إطلاق برنامجها للذكاء الاصطناعي بأوروبا

قررت شركة «ميتا» العملاقة للتكنولوجيا تأجيل إطلاق برنامجها الجديد للذكاء الاصطناعي في أوروبا، في أعقاب مخاوف من وكالات حماية البيانات.

وطالبت سلطة حماية البيانات الإيرلندية المسؤولة عن «ميتا» في الاتحاد الأوروبي، الشركة بعدم إجراء تدريبات على نماذج الذكاء الاصطناعي باستخدام المنشورات المتاحة علناً على «فيس بوك» و«إنستغرام» في الوقت الحالي.

وقالت الشركة في منشور أول من أمس إنه من دون التدريب باستخدام المحتوى المحلي، لا تستطيع «ميتا» أن تقدم لمستخدميها في أوروبا تجربة من الدرجة الأولى.

في الوقت نفسه، أشارت «ميتا» إلى أنها مقتنعة بأن أسلوبها يتوافق مع القوانين واللوائح الأوروبية.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب انتقادات بأن «ميتا» قدمت فقط خياراً يرفض فيه الأشخاص استخدام بياناتهم، ولكنها لم توفر موافقة واضحة من المستخدم.