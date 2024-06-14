مكتبة محمد بن راشد تدعم البحث العلمي بإصدار 5 رسائل دكتوراه

أعلنت مكتبة محمد بن راشد، بالتعاون مع جامعة الوصل، بحضور نخبة من الأكاديميين والباحثين والمسؤولين، إطلاق خمسة إصدارات جديدة من الرسائل العلمية لمجموعة من الباحثين الإماراتيين من حملة الدكتوراه، وتوفيرها على أرفف مكتباتها الفرعية المتخصصة، إضافة إلى طباعة 200 نسخة لكل واحدة من هذه الرسائل، وإهداء نسخ منها للباحثين.

وأكد عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، الدكتور محمد سالم المزروعي، أهمية هذه الخطوة في تعزيز البيئة الأكاديمية والعلمية على المستوى الوطني. وأوضح أن هذه الإصدارات تمثل جزءاً من رؤية المكتبة الاستراتيجية لتبادل المعرفة ونشر الأبحاث العلمية وإتاحتها لجميع أفراد المجتمع، بما يتماشى مع تطلعات القيادة للنهضة التنموية الشاملة، على مدار 50 عاماً المقبلة.

وقال مدير الجامعة أ.د. محمد أحمد عبدالرحمن، إن ما تقوم به مكتبة محمد بن راشد إنما هو مشروع تنويري ثقافي رائد، يسهم في نشر أعمال الباحثين الإماراتيين وخصوصاً الشباب منهم، في فروع المعرفة المختلفة، ما يظهر أثرهم في إنتاج المعرفة، ليس على مستوى الدولة وحدها، بل على المستوى الإقليمي والعالمي. وشملت عناوين رسائل الدكتوراه: «الابتكار في التمويل الإسلامي للمشاريع» للباحثة هانية علي محمد رئيسي، ورسالة «تحولات صورة الآخر في الرواية الخليجية» للباحثة رحاب الكيلاني، و«الموروث الثقافي في السرد الروائي» للباحثة هناء الكتبي، و«النماذج الإنسانية في الرواية الخليجية والرواية الغربية» للباحثة نورا البدواوي، و«الاتساق والانسجام في الشعر الإماراتي الحديث» للباحثة موزة المنصوري.