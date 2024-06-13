السعودية .. الحجز على قيمة المخالفات المرورية من الأرصدة البنكية للسائقين

قالت صحيفة "المدينة" السعودية، الأربعاء، إن السلطات المختصة بدأت بتطبيق الحجز والتنفيذ على الأرصدة البنكية لمرتكبي المخالفات المرورية التي ارتُكبت بعد التاسع من شهر شوال الماضي (الموافق 18 أبريل).

وأوضحت الإدارة العامة للمرور في السعودية، أن ذلك الإجراء يأتي بهدف "تعزيز السلامة المرورية والحد من المخالفات".

ويأتي ذلك وفقًا للمادة 75 من نظام المرور، التي حددت آلية وأوقات سداد المخالفات المرورية. وفي حال لم يقم المخالف بالسداد خلال المدة المحددة، فيجوز الحجز والتنفيذ على أرصدة حساباته البنكية مباشرةً، وفق آلية وضعتها وزارات الداخلية والعدل والمالية، والبنك المركزي السعودي، وديوان المظالم.

ووفقا للصحيفة، فقد أجازت الضوابط أيضًا تجزئة سداد قيمة الغرامة المرورية للمخالفة الواحدة، وتخفيض قيمة الغرامة المرورية بنسبة لا تتجاوز (25 في المئة) من قيمة الحد الأدنى لها.

وينص نظام المرور الجديد بالحجز والتنفيذ على الأرصدة المصرفية مباشرة، بعد انتهاء مدة الاعتراض ومهلة السداد المقررة حسب القوانين.