رحلة بحرية سعيدة في دبي

في أجواء عالية من الأمان والحرص على السلامة، رحلة بحرية تسرّع دقات القلوب، وترفع هرمون السعادة لأعلى مستوى، في مياه الخليج العربي بالقرب من «نخلة جميرا»، ليخوض ضيوف دبي تجارب حافلة بالمتعة، وأنشطة متنوعة، تمنح زوّار المدينة جرعات إضافية من التشويق والإثارة، على البر، وفي البحر، كما هي الحال هنا في الصورة التي تعلو فيها الابتسامة وجوه المشاركين في هذه المغامرة المائية، وسط تيارات الأزرق الشاسع، والنسمات التي ترطب طقس موسم الصيف، وتترك أثرها المنعش في جميع ركاب القارب.