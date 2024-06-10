من يوتيوب إلى نائب في البرلمان.. الشاب «المحترف في الأخطاء» يقلب الموازين

انتخب القبارصة فيدياس بانايوتو البالغ من العمر 24 عاماً، والذي يحظى بشعبية على «يوتيوب» عضواً مستقلاً في البرلمان الأوروبي.

واشتُهر الشاب الذي لديه 2,6 مليون مشترك على «يوتيوب» بفضل مقاطع الفيديو التي ينشرها عن لقاءاته بمشاهير مثل الملياردير الأميركي إيلون ماسك وتنظيمه أحياناً مسابقات طهي خارجة عن المألوف.

ولا يتحلى بانايوتو الذي يصف نفسه بأنه «محترف في ارتكاب الأخطاء» بالخبرة السياسية، وليس لديه انتماء، لكنه خاض حملة لحث الشباب على التصويت في الانتخابات التي نُظمت الأحد، وحصل فيها على 19,4% من الأصوات. ويعد فوزه غير المتوقع بمثابة رفض للأحزاب السياسية التقليدية.

وقال النائب الشاب الذي ينشط أيضاً على «إنستغرام» و«تيك توك»، لقناة التلفزيون القبرصية العامة إن «ما حدث صدمة، معجزة. على الأحزاب أن ترى هذا على أنه تحذير وبأن عليها أن تحدث برامجها وأن تصغي للشعب».

ووصف موقع فيلينيوز Philenews الإخباري صعوده بأنه رسالة «مدوية» للأحزاب، وخطوة نحو «تغيير الخريطة السياسية».

وكتب الموقع «لقد تمكن الشاب مستخدم يوتيوب وشبكات التواصل الاجتماعي من قلب الأمور مع خطاب غير سياسي، ومن دون مواقف سياسية، ومن دون معرفة - وهو يعترف بذلك بنفسه - بالاتحاد الأوروبي».

ويرى مراقبون أن انتخاب شخص ليس لديه برنامج مفصل يدل على انفصال الأحزاب التقليدية عن الناخبين وعدم فهمها تأثير شبكات التواصل الاجتماعي.



بانايوتو، وهو ابن كاهن أرثوذكسي يوناني، استفاد من حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي لتشجيع الشباب على التصويت.

ومن بين أشهر ما نشره على الانترنت مقاطع فيديو يتبادل فيها العناق مع 100 من المشاهير، ويقضي أسبوعاً في نعش ويتدرب مع أساتذة كونغ فو شاولين صينيين.

ويبلغ عدد سكان قبرص، العضو في الاتحاد الأوروبي، نحو 900 ألف نسمة، منهم 683,432 مسجلون للتصويت.

