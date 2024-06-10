التقط أطفالها محار الشاطئ فغرَّمتها الشرطة 88 ألف دولار

تحولت نزهة امرأة مع أطفالها إلى كابوس بعد أن الزمتها الشرطة بغرامة تقدر بعشرات آلاف الدولارات لأن أطفالها التقطوا محارا بحريا عن شاطئ البحر.

وقالت شارلوت روس، إحدى سكان فريسنو، لقناة KFSN-TV " اعتقد أطفالي أنهم يجمعون الأصداف البحرية، لكنهم كانوا في الواقع يجمعون المحار وعمره 72 عامًا على وجه التحديد".

وأصدر أحد الضباط تهمتين للأم هما صيد الأسماك بدون ترخيص وجمع محار البيسمو الصغير الحجم خلال نزهة على شاطئ المحيط، وفقًا لملفات المحكمة التي حصلت عليها مجلة .PEOPLE

وقالت روس لمحطة الأخبار بعد أن رأت أنها ستضطر إلى دفع 88993 دولارًا أنها شعرت بإحباط شديد وأفسد الأمر عليها وعلى عائلتها الرحلة الترفيهية.

ولكن ولحسن حظ المرأة، فقد وافقت المحكمة في مقاطعة سان لويس أوبيسبو مؤخرا، على تخفيض المبلغ إلى 500 دولار، والتي يمكن دفعها من خلال خدمة المجتمع.

ووفقًا لخبراء الحياة البرية، فإن اللائحة موجودة لحماية المحار، نظرًا لأن المحار الصغير الذي أخذه أطفال روس لم يفرخ بعد.

وفي العام الماضي وحده، تم إصدار 57 غرامة أخرى في سان لويس أوبيسبو لنفس الانتهاك، وفقًا لـ KFSN.

وقالت روس إنه بالنسبة للأطفال فقد "كان هذا درسا باهظ الثمن"، وأضافت" إنهم يعرفون الآن ما هو المحار مقارنة ببقية الصدف الآن".