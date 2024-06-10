ايلون ماسك يستعد لبناء أكبر كمبيوتر عملاق في العالم

تخطط شركة تطوير الذكاء الاصطناعي التابعة لإيلون ماسك (xAI) لبناء حاسوب عملاق في مدينة ممفيس بولاية تينيسي.

الحاسوب العملاق سيكون بمثابة مركز للبيانات يقام في مدينة ممفيس، وستقدر قيمة تطويره بمليارات الدولارات بحسب ما أفاد موقع "بيزنس إنسايدر".

المشروع الطموح في انتظار موافقة محرك نمو التنمية الاقتصادية في مقاطعة ممفيس (EDGE)، وهيئة وادي تينيسي، والسلطات الحكومية المحلية.

ويتنبأ المسؤولون في المدينة الأمريكية أنه سيوفر وظائف ذات أجور تنافسية، مع منح مدينة ممفيس، في ولاية تينيسي، ميزة استضافة ما قد يصبح أقوى كمبيوتر عملاق في العالم.

وقال تيد تاونسند، رئيس غرفة ممفيس الكبرى، إن المشروع سيكون أكبر استثمار ملياري في تاريخ مدينة ممفيس.

وأعلن إيلون ماسك أن المنشأة التي ستضم الكمبيوتر العملاق، ستحمل اسم "Gigafactory of Compute" أو (المصنع الضخم للحوسبة)، وإنه يهدف إلى افتتاح الكمبيوتر العملاق بحلول خريف عام 2025.

وفي تصريحات له نقلتها مصادر إخبارية، قال ماسك "رؤيتي هي بناء أكبر وأقوى كمبيوتر خارق في العالم".

وحتى الآن، من غير المعروف حجم المرحلة الأولى من المشروع، كما لم يتم الكشف عن قيمة الملايين أو المليارات المقدرة التي سيتم إنفاقها في المرحلة الأولى.

في حين أعلن ماسك أن شركته xAI ستزود الكمبيوتر العملاق بـ100 ألف وحدة (شريحة) من معالجة الرسوميات NVIDIA H100 خلال الأشهر القليلة المقبلة، و300 ألف شريحة أخرى من GPU B200 الصيف المقبل، وستكون مخصصة لتبريد حرارة وحدات الحاسوب العملاق.