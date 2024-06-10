برج نهار.. حارس شامخ قبالة خور دبي

يقف برج نهار التاريخي شامخاً قبالة خور دبي منذ عام 1870، إذ بني ليكون بمثابة الخط الأول للدفاع عن شمال المدينة وشرقها، وظل لسنوات طويلة يستخدم للمراقبة لمسافات بعيدة، والتنبيه من أي اعتداءات محتملة.

ويُعدّ البرج من الحصون التاريخية القليلة التي صمدت، وهو من بين المواقع الأساسية التي اعتمدها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، ضمن مشروع حماية المواقع والأبنية التراثية الحديثة في دبي، التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتها وتاريخها الحديث، بهدف المحافظة على هوية الإمارة وموروثها الحضاري والعمراني.

وبني برج نهار من الأحجار، ويمتاز بأنه كتلة قوية بلا أي فتحات على جوانبه، وفي عام 1992 تم تدعيمه والحفاظ عليه كملمح تراثي من تاريخ دبي.

كما يُعدّ برج نهار الكائن في منطقة ديرة بدبي، البرج الوحيد في زمنه الذي بُني على مسافة شرق سور ديرة، إذ كانت منطقة ديرة مسوّرة من شمالها إلى جنوبها، ويتخلّل سورها مربعتان وبرج: مربّعة الخقّاق (شمالاً)، ومربّعة مريم بنت حشر (في الوسط)، وبرج حشر (جنوباً).

ويمثل برج نهار علامة مميزة وفارقة في مشهد دبي الساحر، حيث يلتقي التاريخ بالحداثة المدهشة، في حكاية استثنائية لمدينة تنظر إلى المستقبل، وتمضي نحوه بخطوات قياسية من دون أن تنسى ذلك الماضي الذي احتضن بدايات الحكاية وأسطرها الأولى.

. البرج كان بمثابة الخط الأول للدفاع عن شمال المدينة وشرقها، وظل لسنوات يستخدم للمراقبة والتنبيه من أي اعتداءات محتملة.

. بني برج نهار من الأحجار، ويمتاز بأنه كتلة قوية بلا أي فتحات على جوانبه.

. 1870 بني برج نهار في منطقة ديرة، ويعد شاهداً من الماضي على فصول من حكاية المدينة.

. 1992 تم تدعيمه والحفاظ عليه كملمح تراثي أصيل من تاريخ دبي.

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