اكتشاف نوع من المرجان الأحمر في مضيق ماجلان

أفاد علماء، أول من أمس، بأن نوعاً من المرجان الأحمر اكتُشف في أقصى جنوب باتاغونيا التشيلية، في منطقة مضيق ماجلان، وهو المكان الأكثر جنوباً والأقل عمقاً على الإطلاق يُرصد فيه هذا النوع.

واكتُشفت مستعمرات هذا النوع المعروف بـ«إرينا أنتاركتيكا» في محمية كاوسكار الوطنية، وهي منطقة بحرية محمية كبيرة.

وتوصل إلى هذا الاكتشاف باحثون من مؤسسة «ريوالدينغ تشيلي» والمعهد الإسباني لعلوم المحيطات، ونُشرت نتائجه في نهاية أبريل الماضي في مجلة «نيتشرز ساينتيفيك ريبورتس»، وأعلن عنه عشية يوم المحيطات الذي يُحتفل به العالم في الثامن من يونيو.

واستكشف غواصون مزوّدون بروبوتات هذه الشعاب المرجانية على عمق يراوح بين 1.3 متر و47 متراً في المياه الجليدية لمضيق ماجلان.

ولا تتمتع هذه الشعاب المرجانية بأي حماية رغم أهمية دورها في قاع البحر.

وشددت المعدّة المشاركة للدراسة مديرة حماية الطبيعة البرية في «ريوالدينغ تشيلي»، إنغريد إسبينوزا، على ضرورة «حماية هذه الشعاب وحفظها، وإيجاد سُبل لإدارتها كي تتمكن من العيش طويلاً».

وسلّطت الدراسة - التي أجريت بين عامي 2021 و2023 - الضوء على البيانات المحدودة المتاحة عن وجود غابات بحرية حيوانية في مياه باتاغونيا.

وأوضحت الدراسة أن «هذه المنطقة واحدة من مناطق العالم البحرية غير المعروفة وغير المفهومة كثيراً».