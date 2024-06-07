أهدته أمه "بلاي ستيشن" ثم اشتكت صوته العالي .. فطعنها حتى الموت

حُكم على رجل من نيو هامبشاير بالسجن لطعنه والدته حتى الموت بعد أن تشاجر الاثنان بسبب صوت ألعاب الفيديو التي كان يلعبها.

وحُكم على توماس همفري، 47 عامًا، بالسجن لمدة 40 عامًا، بعد اعترافه بالذنب في جريمة القتل من الدرجة الثانية والحرق العمد في وفاة ليندا تافتس، 70 عامًا، في نوفمبر داخل منزلهما في جوفستاون.

وقال القاضي ويليام ديلكر: “إن وحشية هذه الجريمة تجعل من الخطورة للغاية عدم فرض عقوبة سجن طويلة جدًا".

وقالت الشرطة إنها عثرت على همفري في أسفل درج الطابق السفلي للمنزل مصابًا بجروح أصاب نفسه بها، وكان يحمل سكينًا.

وقال المدعي العام إن همفري، الذي كان يعيش في الطابق السفلي، طعن والدته عدة مرات ثم أشعل النار في جسدها بعد أن تشاجرا حول مدى ارتفاع صوته أثناء لعب ألعاب الفيديو على جهاز PlayStation الذي أهدته له للتو في عيد ميلاده، حسبما ذكرت قناة .WMUR-TV.