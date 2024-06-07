عناقيد ألوان تصاحب حكايا دبي المدهشة

لأسواق دبي ومناطقها التراثية نكهتها الخاصة والفريدة. أينما اتجهت في تلك الدروب والأزقة العابقة بحكايا دبي القديمة ونكهة ماضيها، لابد أن يستوقفك مشهد ساحر أو مساحة مزينة، تشبع الأنظار والأرواح، وفي هذه الدرب بمنطقة السيف تتدلى الألوان كعناقيد من الجمال، ومصابيح تضيء بأشكالها، وتفتتح أمام الزائر بداية رحلة سيكتشف فيها المزيد عن جمال دبي العتيق، ويواصل معها حكايتها الممتدة ورحلتها التي لا تتوقف نحو المستقبل مشفوعة بالإرادة والتحدي وإلغاء كلمة المستحيل من قاموسها.