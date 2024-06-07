هونغ كونغ تستعد لحظر تام على السجائر الإلكترونية

أعلنت سلطات هونغ كونغ أمس، عزمها حظر السجائر الإلكترونية بشكل كامل هذا العام، بسبب تأثيراتها السلبية على صحة الشباب.

وقال وزير الصحة المحلي لو تشونغ ماو: «سنحظر تماماً جميع المنتجات البديلة للتدخين»، مستخدماً التعبير المعتمد خصوصاً من الحكومة للإشارة إلى السجائر الإلكترونية.

ويأتي هذا الإعلان بعد عامين تقريباً من حظر استيراد وتصنيع وبيع السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المسخن. وتحظر هونغ كونغ بالفعل حيازة السجائر الإلكترونية «لأغراض تجارية». ويُفترض أن يوسّع الإجراء الحظر ليشمل مشتري هذه المنتجات، حتى لو كانوا يرغبون في تدخين السجائر الإلكترونية في المجال الخاص.

وبحسب قانون هونغ كونغ، يواجه أي شخص يستورد السجائر الإلكترونية عقوبة السجن مدة تصل إلى سبع سنوات، وغرامة قدرها مليونا دولار محلي (256 ألف دولار أميركي).