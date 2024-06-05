النمسا: منسوب نهر الدانوب يتجاوز حد التحذير

هطلت أمطار غزيرة على النمسا، تسببت في ارتفاع منسوب مياه نهر الدانوب وفيضان مياه النهر في بعض المدن، خصوصاً «لينز» عاصمة ولاية النمسا العليا، التي ارتفع فيها منسوب النهر إلى 6.80 أمتار.

وتوقع خبير الأرصاد الجوية، كريستيان فاكونبينجر، أن يتجاوز منسوب النهر أقصى مستوى له في «لينز» بواقع 7.10 أمتار والبقاء على هذا المستوى لفترة طويلة، مضيفاً: «لقد تجاوز مستوى المياه حد التحذير بأكثر من متر ونصف المتر».

وتتأثر النمسا حالياً بحالة الطقس التي تتعرض لها ولاية بافاريا الألمانية المجاورة، واتخذت أجهزة الدفاع المدني والإطفاء مزيداً من الإجراءات الاحترازية وحماية الأقبية بوضع أكياس الرمل في المناطق المنخفضة المعرّضة للفيضانات على ضفتي نهر الدانوب بمدن عدة، منها عاصمة ولاية النمسا العليا، ومدينة شاردينغ التي ارتفع فيها منسوب نهر الدانوب بمقدار متر.