«سياحة الفجيرة» تصدر كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها»

تحت رعاية سموّ الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أصدرت دائرة السياحة والآثار في الفجيرة، كتاب «تاريخ الفجيرة وآثارها». ويُعدُّ الكتاب للمؤلفة الدكتورة ميشيل زولكووسكي، الثاني ضمن سلسلة كتب «التاريخ الطبيعي لإمارة الفجيرة» التي تصدرها هيئة الفجيرة للبيئة. ويرصد الكتاب التسلسل الزمني لإمارة الفجيرة من العصر الحجري القديم حتى منتصف القرن الـ20، ويقدم دراسة شاملة للتنوع الأثري في الإمارة. ويسلّط هذا الكتاب الغني بالصور والرسومات والخرائط، الضوء على سبل عيش وازدهار السكان القدماء ضمن البيئة المحلية لإمارة الفجيرة. وتتنوع الموضوعات التي يغطيها الكتاب بين القطع الحجرية، والمدافن، والحصون، والقرى، والنقوش الصخرية، وبذلك يشكل مرجعاً معرفياً غنياً بالمعلومات للطلاب وعلماء الآثار وجميع المهتمين بتاريخ الفجيرة.

يتفرد الكتاب الجديد بتضمنه معلومات أثرية جديدة لم تُنشر من قبل، مثل تفاصيل موقع جبل كهف الدور الذي يعود إلى العصر الحجري. وقد لعب الجبل الواقع في الفجيرة دوراً استراتيجياً خلال حركة البشر الأوائل من إفريقيا إلى شبه الجزيرة العربية. والكتاب الذي تمت مراجعته من قبل أكاديميين مقسم إلى 12 فصلاً، يناقش تاريخ البحوث الأثرية في الفجيرة.