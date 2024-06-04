القط الكسول «غارفيلد» يتصدر إيرادات شباك التذاكر

تصدّر فيلم «ذي غارفيلد موفي» إيرادات شباك التذاكر في صالات السينما الأميركية الشمالية في أسبوعه الثاني.

تصدر المنافسة فيلم الرسوم المتحركة الذي أنتجته شركة «سوني» حول القط الكسول الذي يحب اللازانيا، من بطولة كريس برات الذي أعطى صوته للهرّ البرتقالي، مع إيرادات 14 مليون دولار.

وحل ثانياً فيلم «إف» من إنتاج باراماونت، وهو من بطولة كايلي فليمنغ، التي تؤدي دور فتاة صغيرة تشرع، مع جارها راين رينولدز، في مغامرة لإعادة التواصل بين رفاق لعب منسيين وأبنائهم. وحقق «إف» إيرادات بلغت 10.8 ملايين دولار، متفوقاً مباشرة على فيلم «فوريوسا» من إنتاج شركة «وورنر براذرز»، وهو الجزء الخامس من سلسلة أفلام الحركة «ماد ماكس»، للمخرج الأسترالي جورج ميلر، الذي حقق 10.75 ملايين دولار.

أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم الخيال العلمي «كيندوم أوف ذي بلانيت أوف ذي إيبس»، محققا 8.8 ملايين دولار.

وفي المركز الخامس حل فيلم الحركة الكوميدي «ذي فال غاي» مع 4.2 ملايين دولار، وهو من بطولة راين غوسلينغ وإميلي بلانت.