«بوكيت بوك» تطلق جهازاً جديداً لا يقتصر على قراءة الكتب

أطلقت شركة «بوكيت بوك» قارئ الكتب الإلكترونية (InkPad Eo) الجديد، الذي يأتي مزوداً بشاشة لمسية وقلم لإدخال البيانات مع دعم نظام «غوغل أندرويد».

وأوضحت الشركة السويسرية أن وظيفة الجهاز الجديد لا تقتصر على قراءة الكتب الإلكترونية فحسب، بل يمكن استعماله أيضاً لتدوين الملاحظات الإلكترونية، بفضل تجهيزه بشاشة لمسية مع قلم إدخال البيانات، الذي يتيح إمكانية تدوين الملاحظات بسهولة وسرعة.

ويمكن حفظ الملاحظات كملف أو إرسالها عن طريق البريد الإلكتروني، علاوة على إمكانية مشاركة الملفات مع الأجهزة الأخرى عن طريق «الواي فاي».

ويشتمل قارئ الكتب الإلكترونية الجديد على شاشة ملونة قياس 10.3 بوصات تعمل بتقنية الحبر الإلكتروني، ويمكنها عرض 4096 لوناً، وتعمل باللونين الأبيض والأسود بدقة 1860 x 2480 بيكسل.

ويمكن مواءمة الإضاءة الذكية المدمجة من حيث لون الإضاءة ودرجة السطوع.

وينبض بداخل قارئ الكتب الإلكترونية الجديد معالج ثماني النوى، مع ذاكرة وصول عشوائي بسعة أربعة غيغابايت، وذاكرة داخلية بسعة 64 غيغابايت، مع إمكانية توسيعها. ويعتمد جهاز «بوكيت بوك» على نظام التشغيل «غوغل أندرويد 11»، وهو ما يسمح بتثبيت التطبيقات المختلفة.