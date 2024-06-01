تمارين 45 ثانية تعادل المشي 30 دقيقة

أظهرت دراسة حديثة أجراها باحثون صينيون أن ممارسة تمارين قصيرة يمكن أن تعوض قلة الحركة الناتجة عن نمط الحياة العصري الذي يتطلب الجلوس لفترات طويلة.

وفقًا لصحيفة "تلغراف" البريطانية، كشفت الدراسة أن أداء 10 حركات من تمرين القرفصاء كل 45 دقيقة يؤدي إلى انخفاض نسبة السكر في الدم بشكل أكبر مقارنة بالمشي لمدة 30 دقيقة.

وأشارت الدراسة إلى أن الحركة المنتظمة هي الخيار الأفضل للتخلص من السكر الزائد في الدم بعد تناول الطعام، مما يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، ويحسن الحالة المزاجية ومستويات الطاقة والإنتاجية

ووفق "تلغراف"، فإن الدراسة توصي بـ"الحركة كل 30 دقيقة لمدة 3 دقائق على الأقل"، إذ أشارت إلى أن فترة الجلوس الطويلة التي تصل إلى 10 ساعات يوميا تضر بالصحة على المدى الطويل، لكن أية حركة وإن كانت لمدة 45 ثانية فقط، يمكن أن تكون مفيدة.

وحسب "تلغراف"، فإن بعض الأمثلة على التمارين السريعة، هي التمارين الرياضية الخفيفة التي يجب القيام بها عقب الاستيقاظ مباشرة والتي تتم عبر فتح الذراعان ورفعهما للأعلى مع الشهيق، ثم الانحناء إلى الأمام، مع وضع اليدين أمام القدمين. وتكرار ذلك لمدة 45 ثانية، أو إجراء تمارين الضغط بكلتا اليدين أو إحداهما.

ومن بين الخيارات الأخرى المقترحة، صعود السلالم المتحركة أو السلالم العادية على مدار اليوم، إذ أظهرت الدراسات أن صعود 3 أدوار من السلالم 3 مرات في اليوم، يحسن صحة القلب والأوعية الدموية واللياقة البدنية وقوة الساقين.