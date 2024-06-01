«دبي الرقمية» تحصد جائزتين في «قمة مجتمع المعلومات 2024»

فازت «دبي الرقمية»، بجائزتين مهمتين ضمن جوائز منتدى القمة العالمية السنوية لمجتمع المعلومات «2024 WSIS 24»، الذي ينظمه الاتحاد الدولي للاتصالات «ITU» بمشاركة مشاريع ومبادرات مقدمة من أكثر من 193 دولة.

وتم الإعلان عن النتائج خلال حفل أقيم في مقر الاتحاد الدولي للاتصالات في العاصمة السويسرية جنيف.

وفازت «دبي الرقمية» بجائزتين مرموقتين، وذلك نظير حصول تطبيق الموظف الذكي على المرتبة الأولى ضمن فئة العمل الإلكتروني، متفوقاً على 360 مشروعاً من مختلف أنحاء العالم.

وفاز التطبيق بالمرتبة الأولى في ظل منافسة شديدة وعملية تصويت عبر الإنترنت شارك فيها أكثر من مليوني شخص، كما تم تقييم المشاريع المشاركة من قبل لجنة تحكيم مختصة، بينما فازت مبادرة «خلك واعي» بالمرتبة الثانية ضمن فئة الإعلام.

وقال الرئيس التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الرقمية، مطر الحميري، إن الحلول الرقمية والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي توفر خيارات عديدة، تسهم في تقديم تجارب متطورة تلبي احتياجات المتعاملين وتدعم رؤية الإمارة في تعزيز جودة الحياة ورفاهيتها، وإن الفوز باثنتين من الجوائز المرموقة على مستوى العالم يعكس حجم الجهود التي تبذلها فرق العمل في «دبي الرقمية»، من أجل تبني الابتكار ليكون ركيزة أساسية تمنح قيمة مضافة وتميزاً من حيث الجودة والكفاءة.