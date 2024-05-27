الإنسان صنع أسلحة قاتلة منذ 300 ألف عام

قال علماء آثار أن تقنيات التصوير الجديدة القوية كشفت لهم مؤخرا أن البشر كانوا يصنعون بالفعل أسلحة صيد قاتلة من الخشب منذ 300 ألف عام، وهو ما يغير الصورة النمطية للعصر الحجر التي كانت موجودة.

إذ كان العلماء يشتبهون في السابق في أن البشر كانوا يستخدمون الأدوات الخشبية لمدة لا تقل عن استخدامهم الأدوات الحجرية، ولكن بسبب طبيعة الخشب الأكثر هشاشة، فقد تعفنت معظم الأدلة، ولكن الآن، باستخدام المجهر ثلاثي الأبعاد والماسحات الضوئية المقطعية الدقيقة لفحص 187 قطعة أثرية خشبية وجدت في منطقة شونينجن في ألمانيا، أكد عالم الآثار ديرك ليدر من مكتب ولاية ساكسونيا السفلى للتراث الثقافي وزملاؤه هذه الشكوك. بدوره يقول عالم الآثار بجامعة غوتنغن توماس تيربيرجر أن " الخشب مادة خام حاسمة للتطور البشري، لكنه لم ينج من العصر الحجري القديم بهذه الجودة الرائعة إلا في شونينجن".

ومن بين هذه القطع الأثرية الخشبية، كانت أكبر القطع الأثرية المعروفة من العصر البليستوسيني (قبل 2.58 إلى 11.700 سنة) عبارة عن 10 رماح، و7 عصي رمي، و35 أداة منزلية على الأقل. وقد تم نحتها جميعًا من الأخشاب المعروفة بأنها مرنة وصلبة، بما في ذلك شجرة التنوب والصنوبر والأرز.وأظهرت الأدوات دليلا واضحا على تقنية الانقسام التي لم يكن معروفا في السابق أنها تستخدم إلا من قبل البشر المعاصرين، فضلا عن علامات النحت والكشط والتآكل.

وتؤكد أنيميكي ميلكس، عالمة آثار العصر الحجري القديم بجامعة ريدينغ: "إن الطريقة التي تم بها تصنيع الأدوات الخشبية بخبرة كبيرة كانت بمثابة اكتشاف لنا". ويعتبر العمل بالخشب دليلا على المستوى المكتشف من التطور كونه عملية بطيئة ومتعددة الخطوات، وتتطلب الكثير من الصبر والتدبر. علاوة على ذلك، فإن عصر الأدوات يتزامن مع صعود إنسان "نياندرتال" إلى الهيمنة في أوروبا، متفوقًا على الأنواع البشرية المبكرة الأخرى. كما يحتوي الموقع في شونينجن أيضًا على أدلة على وجود ما يصل إلى 25 حيوانًا مذبوحًا، معظمها من الخيول.

وأكد تيربيرجر لصحيفة نيويورك تايمز أن الإنسان العاقل "صنع أدوات وأسلحة لاصطياد الطرائد الكبيرة" وأضاف "لم يتواصلوا معًا لإسقاط الفريسة فحسب، بل كانوا متطورين بما يكفي لتنظيم عمليات الذبح والتحميص". وكان من شأن هذه المهارات أن تضمن حصول البشر الأوائل على مصادر غذائية عالية الجودة لأجيال، مما يوفر القدرة على هذه الزيادة في نمو الدماغ والمهارات المعرفية المرتبطة به.