الشرطة الدولية تلاحق شاعرة تركية وابنها بعد تورطهما في مقتل شخص

وافقت الشرطة الدولية (الإنتربول) على طلب تركيا إصدار نشرة حمراء بحق شاب يبلغ من العمر 17 عاماً متورط في حادث سيارة تسبّب في سقوط قتيل في إسطنبول إضافة إلى والدته التي فرت معه إلى الولايات المتحدة.

وقالت وكالة أنباء الأناضول إن "الإنتربول أدرج على النشرة الحمراء أيلام توك، وهي روائية وشاعرة تركية، وابنها الذي سافرت معه إلى الولايات المتحدة عبر مصر بعد الحادث المروري الذي وقع في مارس".

وذكرت السلطات أن "الشاب كان يقود سيارة في الأول من مارس وصدم أشخاصاً فقتل أحدهم وأصاب أربعة على مشارف إسطنبول".