تعاون بين «إقامة دبي» ومؤسسة دبي للمرأة

وقّعت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مذكّرة تفاهم مع مؤسسة دبي للمرأة، لتعزيز مجالات التعاون، والمشاركة في المنتديات المتخصصة وتبادل أفضل الممارسات.

ويأتي إبرام المذكرة في إطار توجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، بتعزيز الشراكات الحكومية للمؤسسة، ما يسهم في دعم الجهود الحكومية الرامية للارتقاء بالقدرات المهنية والقيادية للمرأة، ومشاركتها في صنع المستقبل.

ووقّع المذكرة في مقر الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المدير العام للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي الفريق محمد أحمد المري، ورئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة والعضو المُنتدب منى غانم المري. وتهدف المذكرة إلى دعم وتشجيع المرأة في جميع المجالات ضمن الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي، من خلال تعزيز أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية المثمرة وتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الفرص المتبادلة لمشاركة موظفات الطرفين في المؤتمرات والمنتديات التي تخصهن، لاسيما المتعلقة بالكفاءات القيادية.

وقال الفريق محمد أحمد المري، إن «دعم (إقامة دبي) للمرأة يعكس التزامها الراسخ بتعزيز دور العنصر النسائي في المجتمع، وتوفير البيئة المناسبة لتحقيق طموحاتهن وتطلعاتهن»، مشيراً إلى أن المرأة شريكة في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويسهم دعمها وتمكينها في خلق بيئة أكثر تنافسية وتنوعاً.

وأكد أن «تقديم الدعم للمرأة يعكس رؤية دبي الرائدة في تعزيز المساواة وتحقيق التنمية الشاملة»، لافتاً إلى أن إبرام مذكرة التفاهم يأتي في إطار الجهود التي تبذلها «إقامة دبي» للمضي قدماً في تمكين ودعم المرأة وتوفير الفرص المواتية التي تعكس قدراتها وإمكاناتها.

وأضاف الفريق المري: «دعم المرأة وتمكينها من المشاركة الفعّالة في مختلف القطاعات يُسهم في تعزيز الابتكار والإبداع وتحقيق النمو المستدام، كما يعزز الاستقرار ويرسّخ النسيج الأسري والاجتماعي، انسجاماً مع توجيهات القيادة الرشيدة التي وفرت دعم المرأة وتمكينها كل الإمكانات»، مشدداً على أن المرأة ركيزة أساسية من مرتكزات بناء مُجتمعات ديناميكية ومستدامة.

من جانبها، أكدت منى المري، أن المذكرة ستضيف آفاقاً جديدة للتعاون والشراكة مع «إقامة دبي» في مجال دعم المرأة، تماشياً مع محاور وأهداف استراتيجية عمل مؤسسة دبي للمرأة المتعلقة ببناء القدرات، وتطوير القيادات النسائية، وترسيخ بيئة العمل المُمَكِّنة للمرأة، وتعزيز جودة حياتها، والتي تسعى المؤسسة من خلالها، بالتعاون مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص، إلى ترسيخ مكانة دبي بين المدن الرائدة الصديقة للمرأة على مستوى العالم، وتعزيز حضور المرأة الإماراتية في المحافل الدولية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأثنت رئيسة مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة على الدعم الذي يقدمه الفريق محمد المري للمرأة الإماراتية، وتشجيعه لها في مختلف الفئات والتخصصات الوظيفية والقيادية، ضمن بيئة عمل تتسم بالتنوّع وتكافؤ الفرص، مشيدة بما تقدمه موظفات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي من صورة مشرّفة لدولة الإمارات في مختلف المنافذ الجوية والبرية والبحرية لإمارة دبي.

الفريق محمد المري:

• المرأة ركيزة أساسية من مرتكزات بناء مُجتمعات ديناميكية ومستدامة.

منى المري:

موظفات (إقامة دبي) يُقدمنَّ صورة مشرفة لدولة الإمارات في كل المنافذ.

توفير فرص

تشمل أوجه التعاون وفقاً لمذكرة التفاهم بين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي ومؤسسة دبي للمرأة تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية التي ينظمها الطرفان، والهادفة إلى بناء القدرات والكفاءات الوظيفية، بما يشمل توفير الفرص الملائمة لمشاركة موظفات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي في الملتقيات والمؤتمرات وورش العمل التخصصية التي تُنظّمها مؤسسة دبي للمرأة، والاستفادة من المدربين والاستشاريين والخبراء في هذا المجال، وتبادل الدراسات والبحوث بين الطرفين، إضافة إلى توفير باقات عضوية خاصة من نادي دبي للسيدات لموظفات الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.