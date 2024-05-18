«اللغة العربية» يعلن القوائم الطويلة لـ «المنح البحثية»

كشف مركز أبوظبي للغة العربية التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن القائمة الطويلة للأعمال المتقدمة لبرنامجه للمنح البحثية في دورته الرابعة 2024.

ويحفز البرنامج الباحثين في مجال اللغة العربية، ويشجعهم على تقديم مشروعات بحثية نوعية تسهم في تعزيز مكانة اللغة العربية، وتنهض بوعي القراء وفكرهم، وترتقي بمجالات البحث العلمي.

ويسلط برنامج المنح البحثية الضوء على الأعمال الإبداعية في مختلف مجالات اللغة العربية، ويتيح المجال أمام الباحثين الجادين لتقديم مشروعات بحثية ملهمة ونوعية، تثري اللغة العربية وتعزز مكانتها ركيزة أساسية للفكر والهوية الثقافية.

وبلغ عدد الترشيحات المشاركة في دورة هذا العام 270 ترشيحاً من 31 دولة، وجاءت أعلى نسبة مشاركة من مصر، تلتها المغرب ثم سورية والأردن.

وتضمنت القائمة الطويلة 33 عملاً مرشحاً توزعت على أربعة حقول معرفية هي، الأدب والنقد (19 مشاركة)، وتحقيق المخطوطات (سبع مشاركات)، والمعجم العربي (خمس مشاركات)، وتعليم العربية للناطقين بغيرها (مشاركتان).