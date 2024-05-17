دبي الجمال والدهشة.. من الأسواق القديمة إلى ناطحات السحاب

وثقت وكالة الأنباء الفرنسية (أ.ف.ب) في عدد متنوع من الصور، جماليات دبي، ولكن هذه المرة في أحيائها القديمة، مشيرة إلى أن الجمال والدهشة التي لابد أن تفرضها دبي على زائريها لا يقتصران على مبانيها الحديثة وطرزها المعمارية التي تفوق الخيال، بل أيضاً في مناطقها القديمة، ومواقعها التراثية العابقة بالتاريخ والحكايا عن مدينة سابقت الزمن وتخطت المستحيل في تثبيت نفسها في أجمل وأكثر المدن تطوراً حول العالم.